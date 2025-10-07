Chloé | L’arte del drappeggio incontra la leggerezza parigina
Ero seduta in prima fila quando le luci si sono abbassate e la passerella di Chloé si è trasformata in un giardino di possibilità. Chemena Kamali, direttrice creativa della maison parigina, ha posto una domanda che risuona come un manifesto: “Come indosserebbe una ragazza Chloé un abito couture oggi?” La risposta ha preso forma davanti ai miei occhi in onde di cotone floreale, in drappeggi morbidi che sfidavano ogni convenzione, in silhouette che respiravano aria e storia. Da quando ha assunto la direzione creativa della maison parigina due anni fa, Kamali ha lavorato per riaffermare quella nonchalance solare, quella femminilità naturale e quell’élan giovanile che rendono Chloé unica, attingendo dall’archivio con rispetto ma senza timore. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
In questa notizia si parla di: chlo - arte
