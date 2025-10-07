Chivu Inter tutti i cambiamenti già apportati alla squadra | dalla gestione del gruppo alle idee di gioco
Inter News 24 . L’analisi del Corriere dello Sport. Nel corso di un articolo per Corriere dello Sport, il giornalista Ettore Intorcia analizza l’impatto che Cristian Chivu ha avuto sulla squadra da quando è subentrato sulla panchina dell’ Inter. Il tecnico rumeno ha deciso di proseguire sulla strada tracciata da Simone Inzaghi, apportando modifiche graduali, invece di stravolgere tutto. Come sottolinea Intorcia, Chivu ha scelto la continuità, dimostrando così buon senso e capacità di adattamento, doti fondamentali per un allenatore e un leader. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: chivu - inter
Chi è Openda, l’obiettivo dell’Inter per l’attacco di Chivu: caratteristiche e prezzo
Breda sottolinea: «Inter, con Chivu nuova gestione! Inzaghi aveva gerarchie fisse»
Inter: dal Newcastle alla permanenza: Chivu cambia ruolo a Frattesi
Vieri: "Alla qualità del gioco dell'Inter do 9, nessuna gioca come l'Inter in Italia, nessuna crea quanto l'Inter, segnano tutti. E per Chivu il voto è 8, sta dando alla squadra la cattiveria che mancava all'inizio" Matri: "Secondo me il voto per Chivu è più alto, vista la - X Vai su X
L'INTER TRAVOLGE LA CREMONESE Partita senza storia per la squadra di Chivu che cala il poker contro la Cremonese. Prestazione super di Bonny, autentico MVP con 3 assist e 1 gol - facebook.com Vai su Facebook
Inter, non è più l’Inter di Inzaghi: come Chivu ha cambiato tutto - Christian Chivu sta cercando di portare il suo marchio in questa avventura nerazzurra: rispetto a Inzaghi cambia tutto ... spaziointer.it scrive
Inter, Akanji alza l’asticella: le sue parole infiammano i tifosi - Manuel Akanji si è inserito nel migliore dei modi nei meccanismi dell'Inter di Cristian Chivu. Segnala spaziointer.it