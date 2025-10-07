Inter News 24 . L’analisi del Corriere dello Sport. Nel corso di un articolo per Corriere dello Sport, il giornalista Ettore Intorcia analizza l’impatto che Cristian Chivu ha avuto sulla squadra da quando è subentrato sulla panchina dell’ Inter. Il tecnico rumeno ha deciso di proseguire sulla strada tracciata da Simone Inzaghi, apportando modifiche graduali, invece di stravolgere tutto. Come sottolinea Intorcia, Chivu ha scelto la continuità, dimostrando così buon senso e capacità di adattamento, doti fondamentali per un allenatore e un leader. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Chivu Inter, tutti i cambiamenti già apportati alla squadra: dalla gestione del gruppo alle idee di gioco