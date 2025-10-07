Chivu Inter la sua squadra è una macchina da gol! Eguagliato quel record che durava da 60 anni | il dato

Inter News 24 Chivu Inter, la sua squadra è una macchina da gol! Eguagliato quel record di Gigi Simoni che durava da 60 anni: il dato. Cristian Chivu, alla sua prima stagione sulla panchina dell’ Inter, ha ottenuto risultati più che positivi. Nonostante le sconfitte contro Udinese e Juventus in campionato, la squadra ha impressionato sia in Serie A che in Champions League, vincendo e soprattutto segnando tantissimi gol. Come riferisce il profilo X di Opta Paolo, l’Inter ha stabilito un record storico: «Negli ultimi 60 anni solo due volte l’#Inter ha segnato almeno 22 gol nelle prime otto partite stagionali tra tutte le competizioni: nel 202526 con Cristian Chivu (escluso Mondiale per Club) e nel 199798 con Luigi Simoni allenatore (22 reti in entrambe)». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu Inter, la sua squadra è una macchina da gol! Eguagliato quel record che durava da 60 anni: il dato

In questa notizia si parla di: chivu - inter

Chi è Openda, l’obiettivo dell’Inter per l’attacco di Chivu: caratteristiche e prezzo

Breda sottolinea: «Inter, con Chivu nuova gestione! Inzaghi aveva gerarchie fisse»

Inter: dal Newcastle alla permanenza: Chivu cambia ruolo a Frattesi

Vieri: "Alla qualità del gioco dell'Inter do 9, nessuna gioca come l'Inter in Italia, nessuna crea quanto l'Inter, segnano tutti. E per Chivu il voto è 8, sta dando alla squadra la cattiveria che mancava all'inizio" Matri: "Secondo me il voto per Chivu è più alto, vista la - X Vai su X

L'INTER TRAVOLGE LA CREMONESE Partita senza storia per la squadra di Chivu che cala il poker contro la Cremonese. Prestazione super di Bonny, autentico MVP con 3 assist e 1 gol Vai su Facebook

Chivu e la scelta di non essere folle: così ha migliorato l'Inter di Inzaghi - Il tecnico ha deciso di non smontare del tutto la finalista di Champions: l'ha aggiustata e tatticamente l'ha spostata di cinque metri ... Scrive msn.com

Inter-Cremonese, Chivu: "Siamo stati dominanti, la squadra si è divertita" - L'allenatore nerazzurro dopo il poker di San Siro a DAZN: "Sul gol subito dico 'pazienza', mi prendo gli 85 minuti fatti benissimo, questo gruppo sta lavorando davvero sodo. Lo riporta sport.sky.it