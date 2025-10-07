Chivu Inter il confronto con Inzaghi del Corriere dello Sport | metodi e continuità con delle novità

Inter News 24 Chivu Inter, il confronto con Inzaghi del Corriere dello Sport: le differenze tra i due allenatori, dal turn-over alla gestione del gruppo. Cristian Chivu e Simone Inzaghi: continuità sì, ma con diverse sfumature nei metodi. Secondo Il Corriere dello Sport, l’ Inter di Chivu continua sul solco tracciato da Inzaghi, ma con l’introduzione di qualche elemento nuovo, a partire dalla gestione delle rotazioni. Con l’inizio della Champions League e il calendario sempre più fitto di impegni, Chivu ha avviato un turn-over che si riflette in un approccio diverso rispetto a quello di Inzaghi. 🔗 Leggi su Internews24.com

