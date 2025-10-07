Chivu Inter cerchiata in rosso una data sul calendario | Ad Appiano nessuno ha dimenticato quando lo scorso anno…

Internews24.com | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Chivu Inter, cerchiata in rosso una data sul calendario: «Ad Appiano nessuno ha dimenticato quando lo scorso anno.». Ecco di che partita si tratta. Il prossimo 25 ottobre, la partita tra Inter e Napoli sarà una delle più attese della stagione. Dopo quanto accaduto nella scorsa annata, con il gol allo scadere di Billing che ha minato i sogni scudetto dei nerazzurri, la sfida al Maradona è stata cerchiata in rosso dal club. Nonostante la presenza di Cristian Chivu in panchina quest’anno, il ricordo di quel finale doloroso non è stato dimenticato alla Pinetina. Come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport, «La partita del Maradona è considerata quella più difficile e ricca di significati». 🔗 Leggi su Internews24.com

chivu inter cerchiata in rosso una data sul calendario ad appiano nessuno ha dimenticato quando lo scorso anno8230

© Internews24.com - Chivu Inter, cerchiata in rosso una data sul calendario: «Ad Appiano nessuno ha dimenticato quando lo scorso anno…»

In questa notizia si parla di: chivu - inter

Chi è Openda, l’obiettivo dell’Inter per l’attacco di Chivu: caratteristiche e prezzo

Breda sottolinea: «Inter, con Chivu nuova gestione! Inzaghi aveva gerarchie fisse»

Inter: dal Newcastle alla permanenza: Chivu cambia ruolo a Frattesi

chivu inter cerchiata rossoInter famelica verso il 25 ottobre: “Ad Appiano hanno dimenticato cosa è successo quando…” - All'Inter il 25 ottobre è stato cerchiato in rosso e nessuno ha voglia di perdersi quella partita, anche visto quanto accaduto nella scorsa stagione ... Come scrive msn.com

Inter, tegola Thuram: non era un crampo, ecco quanto tempo starà fuori. Pio-Bonny: chi al fianco di Lautaro? - Thuram smentito dagli esami strumentali: l'infortunio dell'attaccante dell'Inter rimediato contro lo Slavia Praga è più serio del previsto. Scrive sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Chivu Inter Cerchiata Rosso