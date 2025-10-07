Chivu Inter cerchiata in rosso una data sul calendario | Ad Appiano nessuno ha dimenticato quando lo scorso anno…

Il prossimo 25 ottobre, la partita tra Inter e Napoli sarà una delle più attese della stagione. Dopo quanto accaduto nella scorsa annata, con il gol allo scadere di Billing che ha minato i sogni scudetto dei nerazzurri, la sfida al Maradona è stata cerchiata in rosso dal club. Nonostante la presenza di Cristian Chivu in panchina quest'anno, il ricordo di quel finale doloroso non è stato dimenticato alla Pinetina. Come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport, «La partita del Maradona è considerata quella più difficile e ricca di significati».

