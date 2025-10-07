Chiusi 5 locali di Milano su 55 controllati per gravi problemi igienici | insetti nelle cucine e cibo avariato

Milano – I carabinieri del Nas di Milano hanno effettuato una serie di controlli sulla sicurezza alimentare in supermercati, negozi e ristoranti della città e della provincia, riscontrando gravi violazioni delle norme igienico-sanitarie. L'operazione ha portato alla chiusura immediata di cinque esercizi commerciali e al sequestro di circa 30 chilogrammi di alimenti non idonei al consumo. Le ispezioni, complessivamente 55, hanno riguardato sia attività di ristorazione italiana che etnica, oltre a punti vendita di generi alimentari. In 25 casi sono state comminate sanzioni amministrative per un totale di circa 30mila euro, principalmente per mancanza di tracciabilità dei prodotti e per l'omessa predisposizione delle procedure Haccp, il sistema di autocontrollo obbligatorio per garantire la sicurezza alimentare.

