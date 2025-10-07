Chiude l' ufficio postale di Valledolmo al via il cantiere per il restyling | a fine novembre la riapertura
Al via domani il cantiere per il restyling dell’ufficio postale di Valledolmo. Previsti interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza. La continuità dei servizi ai cittadini sarà garantita attraverso un ufficio postale mobile ubicato nella stessa via Chiusa. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
