Chiude l' ufficio postale di Valledolmo al via il cantiere per il restyling | a fine novembre la riapertura

Palermotoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al via domani il cantiere per il restyling dell’ufficio postale di Valledolmo. Previsti interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza. La continuità dei servizi ai cittadini sarà garantita attraverso un ufficio postale mobile ubicato nella stessa via Chiusa. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

