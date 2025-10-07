Chiesa non convocato da Gattuso con l’Italia | il CT della Nazionale spiega il motivo ecco cosa ha detto sull’ex Juve
Chiesa non convocato da Gattuso con l’Italia: ha detto questo il CT in conferenza stampa sull’ex Juve. In un momento di forma smagliante, la sua assenza ha fatto rumore. Federico Chiesa, grande protagonista di questo avvio di stagione con il Liverpool, non è stato convocato dal CT della Nazionale, Gennaro Gattuso, per le prossime sfide di qualificazione ai Mondiali. Una scelta che ha sorpreso molti, ma che è stata spiegata in dettaglio dallo stesso commissario tecnico in conferenza stampa. Non si è trattato di una bocciatura tecnica, ma di una decisione condivisa, presa in pieno accordo con il giocatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: chiesa - convocato
Liverpool, Chiesa non convocato per la tournée in Asia. L'azzurro verso il rientro in Italia
Gattuso: "Non ho convocato Chiesa perché non è al 100%. Kean deve dare di più"
Conferenza stampa Gattuso: «Vi spiego perchè non ho convocato Chiesa. Ho trovato una squadra migliore di un mese fa. Cambio modulo? Possiamo fare tutto ma c’è bisogno di questa cosa»
Gattuso: "Non ho convocato Chiesa perché non è al 100%. Kean deve dare di più" - X Vai su X
Liverpool, Chiesa non convocato contro il Galatasaray: Slot svela il motivo - facebook.com Vai su Facebook
Crisi Liverpool, Chiesa: ora o mai più. L'assist di Gattuso e Slot alle corde, anche Salah sott'accusa - Federico sfrutterà la pausa per convincere Slot, alle prese anche con la grana Salah. Da sport.virgilio.it
Italia, Gattuso: il vero motivo dell'assenza di Chiesa, la richiesta a Kean e il caso Israele - Gattuso spiega perché Chiesa non è stato convocato, poi una 'bacchettata' a Kean. sport.virgilio.it scrive