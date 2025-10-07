Chiara Petrolini Roberta Bruzzone spiega la dimensione di onnipotenza dubito che si sarebbe fermata

Secondo Roberta Bruzzone c'è serialità e una "dimensione di onnipotenza" nelle azioni di Chiara Petrolini, accusata dell' omicidio dei figli neonati. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

chiara petrolini roberta bruzzone spiega la dimensione di onnipotenza dubito che si sarebbe fermata

Perizia psichiatrica su Chiara Petrolini: incarico affidato a due super esperte

Neonati morti, Chiara Petrolini ai domiciliari darà l'esame di Criminologia

Neonati morti a Parma, Chiara Petrolini sotto arresti domiciliari autorizzata a sostenere l’esame di Criminologia

