Chiara Petrolini | Mi sono avvicinata a Samuel per la seconda gravidanza volevo che questa andasse bene L' analisi degli esperti

Leggo.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chiara Petrolini e Samuel Granelli, l'ex fidanzato e padre dei due neonati morti e sepolti in giardino, nella villa di famiglia a Vignale di Traversetolo, si sono ritrovati nell'aula. 🔗 Leggi su Leggo.it

Perizia psichiatrica su Chiara Petrolini: incarico affidato a due super esperte

Neonati morti, Chiara Petrolini ai domiciliari darà l'esame di Criminologia

Neonati morti a Parma, Chiara Petrolini sotto arresti domiciliari autorizzata a sostenere l’esame di Criminologia

