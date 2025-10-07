Chiara Petrolini | Mi sono avvicinata a Samuel per la seconda gravidanza volevo che questa andasse bene L' analisi degli esperti

Chiara Petrolini e Samuel Granelli, l'ex fidanzato e padre dei due neonati morti e sepolti in giardino, nella villa di famiglia a Vignale di Traversetolo, si sono ritrovati nell'aula. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Chiara Petrolini: «Mi sono avvicinata a Samuel per la seconda gravidanza, volevo che questa andasse bene». L'analisi degli esperti

In questa notizia si parla di: chiara - petrolini

Perizia psichiatrica su Chiara Petrolini: incarico affidato a due super esperte

Neonati morti, Chiara Petrolini ai domiciliari darà l'esame di Criminologia

Neonati morti a Parma, Chiara Petrolini sotto arresti domiciliari autorizzata a sostenere l’esame di Criminologia

LE NOTIZIE DEL GIORNO - "Chiara mi disse che avevano trovato un bambino nel giardino di casa ma non mi disse che era suo", ha detto l'ex fidanzato di Chiara Petrolini Vai su Facebook

Chiara Petrolini: “Non ho fatto del male ai miei bambini. Ho desiderato la seconda gravidanza” - X Vai su X

Chiara Petrolini: «Mi sono avvicinata a Samuel per la seconda gravidanza, volevo che questa andasse bene». L'analisi degli esperti - Chiara Petrolini e Samuel Granelli, l'ex fidanzato e padre dei due neonati morti e sepolti in giardino, nella villa di famiglia a Vignale di Traversetolo, si sono ritrovati nell'aula ... Scrive leggo.it

«Nemmeno da nuda si notava fosse incinta». Chiara Petrolini fissa l'ex in aula e crolla quando vede la foto di uno dei 2 neonati uccisi - Nell'aula della Corte d'Assise di Parma Samuel Granelli, ex fidanzato di Chiara Petrolini, la coetanea ... Come scrive leggo.it