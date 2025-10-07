Repubblica pubblica un documento con dichiarazioni della ragazza accusata della morte dei due figli. «Le gravidanze non me le aspettavo, né la prima né la seconda. Però la seconda l’ho un po’ anche cercata perché la prima era andata male». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Chiara Petrolini e la speranza che qualcuno notasse la seconda gravidanza, l'ex fidanzato: «La vedevo senza vestiti e non ho mai sospettato di nulla. Precauzioni? Non sempre»