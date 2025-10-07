Chiaiano barista in panne col motorino | i Carabinieri lo aiutano e scoprono la droga negli slip
Era rimasto in panne con il motorino in via Leonardo Bianchi, nel quartiere Chiaiano, quando i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Vomero si sono avvicinati per prestargli aiuto. Ma quel gesto di routine si è presto trasformato in un arresto per detenzione di droga a fini di spaccio. Chiaiano, barista in panne col motorino: . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
