Chi trase a Montefusco la storia prende voce tra le celle dell’antico carcere
Domenica 12 ottobre 2025, l'antico carcere borbonico di Montefusco torna ad animarsi con "Chi trase a Montefusco", rievocazione teatrale ispirata a fatti, personaggi e memorie del passato. Due le repliche in programma, alle ore 10:00 e alle ore 11:30.Attraverso una narrazione scenica intensa e.
Domenica 12 ottobre, alle ore 10 e alle ore 11.30, tornano i boia, i prigionieri, i ribelli, i patrioti e i briganti nel Carcere di Montefusco ...torna la storia inquieta della nostra terra...la storia del Carcere come non è stata mai raccontata ... L'evento è gratuito, ma il n