Chi trase a Montefusco la storia prende voce tra le celle dell’antico carcere

Avellinotoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 12 ottobre 2025, l’antico carcere borbonico di Montefusco torna ad animarsi con “Chi trase a Montefusco”, rievocazione teatrale ispirata a fatti, personaggi e memorie del passato. Due le repliche in programma, alle ore 10:00 e alle ore 11:30.Attraverso una narrazione scenica intensa e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

