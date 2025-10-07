Chi sono le sirene di Jeju le donne coreane che pescano sott'acqua a mani nude senza strumenti

Fanpage.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le haenyeo sono donne estremamente coraggiose, che si immergono ogni giorno a 15 metri di profondità per pescare a mani nude e senza alcun tipo di strumento polpi, molluschi e crostacei. Si tratta di una tradizione che va avanti da più di 500 anni e che si tramanda di madre in figlia, ma che rischia di vedere la sua ultima generazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sono - sirene

I leader Ue sono alla Casa Bianca. Zelensky: «Noi coordinati, serve una pace credibile». Sirene a Kiev prima del vertice con Trump  

Le "sirene" umane della Corea del Sud hanno notevoli capacità subacquee e genetiche - Spesso paragonate a sirene nei resoconti dei mezzi di comunicazione e nella cultura popolare, le famose Haenyeo ("donne del mare") della Corea del Sud trascorrono gran parte della giornata sott'acqua, ... Lo riporta lescienze.it

Cerca Video su questo argomento: Sono Sirene Jeju Donne