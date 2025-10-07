chi sono i mediatori di trump inviati in egitto per la pace a gaza

Si è concluso ieri in positivo il primo turno dei colloqui a Gaza tra Hamas e i mediatori in Egitto. Secondo l’emittente egiziana Al-Qahera News, i negoziati proseguiranno oggi a Sharm El-Sheikh e saranno previsti riunione indirette sui dettagli di una proposta presentata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump per un eventuale scambio di prigionieri e un cessate il fuoco a lungo termine, come riferisce l’ Ansa. Trump si è detto entusiasta giacché Hamas “ha accettato alcune cose molto importanti”, e ha assicurato che ci sarà un “accordo presto”. Per avviare questi importanti negoziati, il governo americano ha delegato due importanti figure come mediatori: Steve Witkoff e Jared Kushner. 🔗 Leggi su Formiche.net

