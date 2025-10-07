Chi sono i mediatori di Trump inviati in Egitto per la pace a Gaza
Si è concluso ieri in positivo il primo turno dei colloqui a Gaza tra Hamas e i mediatori in Egitto. Secondo l’emittente egiziana Al-Qahera News, i negoziati proseguiranno oggi a Sharm El-Sheikh e saranno previsti riunione indirette sui dettagli di una proposta presentata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump per un eventuale scambio di prigionieri e un cessate il fuoco a lungo termine, come riferisce l’ Ansa. Trump si è detto entusiasta giacché Hamas “ha accettato alcune cose molto importanti”, e ha assicurato che ci sarà un “accordo presto”. Per avviare questi importanti negoziati, il governo americano ha delegato due importanti figure come mediatori: Steve Witkoff e Jared Kushner. 🔗 Leggi su Formiche.net
In questa notizia si parla di: sono - mediatori
Il primo contatto per discutere del cosiddetto “piano di pace Trump” è iniziato a Sharm el Sheik. I colloqui indiretti tra Israele e Hamas sono gestiti dai mediatori egiziani e qatarini. E il presidente Usa vuole che si faccia in fretta, ha fatto sapere, magari entro la s - facebook.com Vai su Facebook
Chi sono i mediatori creditizi? Conoscete queste figure professionali? A #DueDiDenari, @fede_luc, direttore generale OAM, spiega qual è il profilo dei professionisti rappresentati da questa organizzazione. Ascolta: https://tinyurl.com/2p9vbnh - X Vai su X
Chi sono i mediatori di Trump inviati in Egitto per la pace a Gaza - Si è concluso ieri in positivo il primo turno dei colloqui a Gaza tra Hamas e i mediatori in Egitto. Da formiche.net
Chi sono i negoziatori che trattano sul piano Trump, oggi - per chiudere l'accordo sul piano di Trump: ecco chi è ai negoziati ... corriere.it scrive