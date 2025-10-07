Chi sono gli italiani a bordo della nave Conscience in rotta verso Gaza | Portiamo la coscienza dell'umanità

Riccardo, Francesco, Stefano, Claudio e Vincenzo sono alcuni degli italiani a bordo della nuova Flotilla in rotta verso Gaza che nelle prossime ore entrerà nella zona ad alto rischio di intercettazione da parte delle forze israeliane. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: sono - italiani

Sinner, l’anti-tutto che piace. Silenzioso, riservato e sobrio. Ma gli italiani sono pazzi di lui

Pensioni anticipate, crollo dei dati nel primo semestre. Ecco perché gli italiani che la richiedono sono sempre meno

Sono in Toscana tre dei super ospedali italiani, la classifica

Quarta Repubblica. . "La vera domanda è chi sono i 3 milioni di italiani che sono scesi in piazza?" #Anzolin #quartarepubblica Vai su Facebook

Tutti gli italiani che hanno partecipato alla missione della Flotilla sono tornati in Italia. Hanno riferito di essere stati tenuti in condizioni miserevoli e indegne durante la detenzione. Ora che sono al sicuro, il governo Meloni farà qualche atto dimostrativo nei rigua - X Vai su X

Dal presidente Ucoii ai deputati, ecco chi sono gli italiani a bordo della Flotilla - Politici, giornalisti, esponenti dell'associazionismo. Scrive ansa.it

Dalla Camera ai collettivi studenteschi: chi sono gli italiani bloccati a bordo della Flotilla e che cosa gli succederà? - Sono circa 40 gli italiani fermati dalla marina israeliana a bordo della Global Sumud Flotilla. alfemminile.com scrive