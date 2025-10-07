Chi si è mangiato il gol più grande del weekend?
Tutti i gol segnati sono simili fra loro; ogni gol mangiato è mangiato a modo suo. Se adattiamo il celebre incipit di Tolstoj all’ultima giornata di Serie A potremmo scrivere un romanzo polifonico con molti protagonisti, e raccontare le molte sfumature di un errore sotto porta. Perché per qualche strana coincidenza, nell’ultimo week-end è stato sbagliato un numero stupefacente di gol che sembravano più o meno fatti. Ne ho contati ben 13. È sempre così o è stato un turno di campionato eccezionale? Non saprei, in ogni caso, li ho messi in ordine da quello meno grave a quello più grave. Dove per grave si intende che è più colpa dell’attaccante che delle circostanze che gli hanno complicato la vita, dei difensori che lo hanno ostacolato o del portiere che gli ha parato il tiro, così come dell’assist che gli arriva magari forte o che nasce da una deviazione improvvisa (gli asterischi vanno da uno a cinque per ogni sottocategoria). 🔗 Leggi su Ultimouomo.com
