Chi ha salvato Ilaria Salis Franchi tiratori e defezioni | i retroscena sul voto al Parlamento europeo
Roma, 7 ottobre 2025 – Il voto di stamattina che ha salvato Ilaria Salis dalla revoca dell'immunità soltanto per un numero di scarto, in realtà parte da lontano, è durato a lungo e si è concluso soltanto dieci minuti prima della plenaria. I retroscena raccontano di un lavoro certosino portato avanti principalmente dai parlamentari di S&D. All'appello alla fine avrebbero risposto principalmente membri del Ppe della stessa Ungheria, ma anche di Polonia, Cipro, Germania, Romania. Un dialogo acceso che ha portato molti parlamentari principalmente popolari, ma anche qualche conservatore, a comportarsi nel segreto nell'urna all'opposto di quanto preannunciato ufficialmente, contravvenendo agli ordini di scuderia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
