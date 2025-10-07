Chi erano gli indiani morti nell’incidente

GROSSETO Erano gli ultimi giorni di vacanza e avevano deciso di visitare Pisa. Giorni che dovevano essere un sogno e che invece si sono trasformati in una tragedia che ha spezzato tre vite e sconvolto due continenti. Sull’ Aurelia, un terribile incidente ha causato la morte di tre persone e il ferimento di altre tre, tra cui una ragazza di 25 anni che lotta tra la vita e la morte alle Scotte. A perdere la vita sono stati Javed Akhtar, 57 anni, e la moglie Nadra, turisti indiani originari di Nagpur, in vacanza in Toscana con i tre figli. Con loro viaggiava anche Joshua De Sousa Onions, 33 anni, interprete sudafricano che viveva a Roma, dove lavorava come traduttore e accompagnatore. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Chi erano gli indiani morti nell’incidente

In questa notizia si parla di: erano - indiani

+++ERANO INDIANI I 10 BRACCIANTI AGRICOLI NELLA RENAULT SCENIC COINVOLTA NEL TRAGICO INCIDENTE CON 4 MORTI E 6 FERITI++ - X Vai su X

Incidente sulla Fondovalle dell'Agri, i quattro braccianti erano indiani: indaga la Procura di Matera Vai su Facebook

Incidente nel Materano, i 4 braccianti morti erano indiani - Erano nati in India (e non in Pakistan come si era appreso in un primo momento), di età compresa tra i 34 e i 20 anni, i quattro braccianti morti ieri pomeriggio in un incidente stradale avvenuto a Sc ... Segnala ansa.it

Almeno 74 morti nelle alluvioni e nelle frane in Nepal e India - Il 6 ottobre in Nepal e in India proseguono le difficili operazioni di soccorso dopo una serie di alluvioni e frane che nello scorso fine settimana ha causato più di settanta morti, oltre a gravi dann ... Si legge su internazionale.it