Chi era Ilse Koch e come ha influenzato Ed Gein

Ilse Koch è una figura di spicco in Monster: La storia di Ed Gein, e molti si chiedono chi fosse. Sebbene la Monster – stagione 3 sia piena di inesattezze storiche e drammatizzazioni, gran parte della trama è basata su fatti storici reali. Tuttavia, gli episodi abbracciano diverse linee temporali e ruotano attorno a diversi personaggi storici e culturali, il che può rendere difficile seguire tutto. L’attrice Vicky Krieps interpreta Ilse Koch nel cast della terza stagione di Monster, La storia di Ed Gein, contribuendo alla serie con la sua interpretazione di uno degli esseri umani più malvagi del XX secolo. 🔗 Leggi su Cinefilos.it