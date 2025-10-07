Chi era Dolores Dori madre e principessa sinti uccisa con 3 colpi di pistola

Sposata e madre di tre figli, Dolores Dori era conosciutissima nella comunità sinti, italiana e non solo: era infatti la figlia della "regina" di Pistoia, figura di spicco del mondo nomade. È stata uccisa a colpi di pistola, raggiunta da almeno 3 proiettili all'addome e a una gamba: era stata poi. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Dolores Dori, sorella di un collaboratore di giustizia scaricata da un'auto fuori dall'ospedale con tre ferite da arma da fuoco, muore a 44 anni. Si indaga per omicidio

Uccisa a colpi di pistola la sorella di un pentito: mistero sulla morte di Dolores Dori

Dolores Dori scaricata da un'auto e abbandonata fuori dall'ospedale con tre ferite da arma da fuoco, muore a 44 anni. Si indaga per omicidio, caccia al killer

Il drammatico video della sparatoria al campo nomadi in cui è stata uccisa Dolores Dori - X Vai su X

? #Lonato - Le immagini di quanto accaduto nel campo nomadi mostrano scene cruciali per le indagini. Sono stati fermati la madre e il figlio minorenne di Dolores Dori, deceduta il 2 ottobre a Lonato del Garda. I Carabinieri sono riusciti a ricostruire la dinami - facebook.com Vai su Facebook

Arrestata la madre di Dolores Dori, uccisa in una sparatoria: chi è la “Regina dei Sinti di Pistoia” - Una lite tra famiglie sinti si sarebbe trasformata in sparatoria e avrebbe portato alla morte di Dolores Dori, la donna abbandonata davanti all’ospedale ... Da fanpage.it

Dolores Dori uccisa in un campo nomadi, fermati madre e figlio della vittima: sul cellulare del 16enne il video dell'omicidio - Sono stati fermati la madre 59enne e il figlio 16enne di Dolores Dori, la 44enne uccisa a Lonato del Garda, nel Bresciano. Riporta ilmattino.it