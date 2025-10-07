Chi è Tresoldi l'attaccante che Gattuso segue per l'Italia ma che adesso gioca con la Germania

Nicolò Tresoldi è l'osservato speciale dell'Italia per le convocazioni del futuro, ma si prospetta un caso "alla Retegui": ha il doppio passaporto e gioca con la Germania, ma non ha mai esordito in nazionale maggiore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Tresoldi come Retegui? L’attaccante del Brugge non chiude all’Italia: «Mi piacerebbe parlare con Gattuso»

232 tresoldi attaccante gattusoChi &#232; Tresoldi, l’attaccante che Gattuso segue per l’Italia ma che adesso gioca con la Germania - Nicolò Tresoldi è l'osservato speciale dell'Italia per le convocazioni del futuro, ma si prospetta un caso "alla Retegui": ha il doppio passaporto ... Come scrive fanpage.it

232 tresoldi attaccante gattusoGattuso conferma l'interesse su Tresoldi: lo vuole in coppia con Kean. Occhi anche su Ahanor - Nicolò Tresoldi &#232; un nome che in questo momento per le sue prestazioni sta facendo attivare l'Italia. Lo riporta firenzeviola.it

