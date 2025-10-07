Chi è senza peccato – The Dry | il film è basato su una storia vera?

Diretto da Robert Connolly, Chi è senza peccato – The Dry è un film giallo che ruota attorno all’agente federale Aaron Falk, che vive a Melbourne da vent’anni. Dopo una lunga assenza, Aaron torna nella sua città natale, Kiewarra, dopo aver appreso la triste notizia della morte del suo amico d’infanzia Luke. Aaron è scioccato nello scoprire che Luke avrebbe ucciso il proprio figlio e la moglie prima di togliersi la vita. Ma i suoi genitori sostengono che non sia vero e che il loro defunto figlio fosse innocente. Alla fine, dopo ripetute richieste da parte dei genitori del suo amico, Aaron accetta di indagare sul caso, che apre un vaso di Pandora per l’intera città. 🔗 Leggi su Cinefilos.it