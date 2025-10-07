Chi è Rosalia Porcaro tutto sull’attrice e comica | ex marito e figlio

Dotata di una verve comica non indifferente, Rosaria Porcario si distingue subito non solo come attrice ma anche come cabarettista, portando al successo diversi personaggi, dall’operaia in una fabbrica di borse Veronica alla giovane cantante neomelodica napoletana Natasha. Nel corso della sua carriera teatrale, prende parte a numerose rappresentazioni recitando i testi di autori del calibro di Jules Laforgue, Giambattista Basile, Luigi Pirandello e Georges Feydeau. La fama arriva alla fine degli anni novanta, quando il suo personaggio Veronica – da lei stessa ideato – riscuote successo prima a livello regionale con il programma TeleGaribaldi e, successivamente, a livello nazionale grazie a trasmissioni Rai come Convenscion, Superconvenscion e L’ottavo nano, dove interpreta anche la celebre Natascha. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chi è Rosalia Porcaro, tutto sull’attrice e comica: ex marito e figlio

