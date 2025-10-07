Chi è Nathan Kiboba il comico de Le Iene | la sua storia e fidanzata
Nathan Kiboba è un comico de Le Iene, originario della Repubblica Democratica del Congo ed è nato nel 1995. Nathan Kiboba ha avuto sempre una particolare predisposizione per la comicità. Già da bambino faceva ridere con le sue battute sul palco della chiesa. Era portato a trovare molti spunti per fare ironia su qualsiasi particolare. Quando si è trasferito a Milano è riuscito a trasformare questa sua predisposizione “naturale” in un vero e proprio talento che ha riscosso molto successo. I suoi monologhi, che giocano moltissimo sul razzismo e gli stereotipi, fanno ridere milioni e milioni di telespettatori ogni settimana. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
