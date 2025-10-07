Chi è Leonardo Gesualdo uno dei latitanti più pericolosi d’Italia Bianchi Libera | Mafie insinuate nella fragilità del territorio

Notizie.com | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalla cattura del latitante Leonardo Gesualdo uno spaccato su un fenomeno mafioso ancora troppo poco conosciuto, quello della Società foggiana. I dettagli della cattura e l’analisi di Federica Bianchi, coreferente di Libera Puglia. Lo hanno colto nel sonno, svegliato con ogni probabilità solo dal fragore delle esplosioni che hanno preceduto l’ingresso nel covo da parte delle teste di cuoio. È finita così, all’alba di oggi, la latitanza di Leonardo Gesualdo. Trentanove anni, boss della Società foggiana, la mafia del capoluogo dauno, Gesualdo era ricercato dal 2020, ai tempi del blitz Decima bis. 🔗 Leggi su Notizie.com

chi 232 leonardo gesualdo uno dei latitanti pi249 pericolosi d8217italia bianchi libera mafie insinuate nella fragilit224 del territorio

© Notizie.com - Chi è Leonardo Gesualdo, uno dei latitanti più pericolosi d’Italia. Bianchi (Libera): “Mafie insinuate nella fragilità del territorio”

In questa notizia si parla di: leonardo - gesualdo

Teste di cuoio irrompono in una palazzina a Foggia: arrestato il latitante Leonardo Gesualdo

Leonardo Gesualdo, arrestato a Foggia il latitante ricercato dal 2020. «Tra i più pericolosi»

Arrestato il latitante foggiano Leonardo Gesualdo, nella lista dei più pericolosi

232 leonardo gesualdo latitantiFoggia, arrestato il boss Leonardo Gesualdo. Ricercato dal 2020, era nella lista dei latitanti più pericolosi - Il 39enne, condannato a 12 anni per associazione mafiosa, &#232; stato catturato all'alba dai carabinieri nel suo rifugio a Foggia ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

232 leonardo gesualdo latitantiLeonardo Gesualdo: chi &#232; il latitante e volto nascosto della mafia foggiana - Condannato in primo grado a 12 anni per associazione mafiosa, Gesualdo era inserito tra i latitanti più ... Come scrive alfemminile.com

Cerca Video su questo argomento: 232 Leonardo Gesualdo Latitanti