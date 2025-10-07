Chi è Leonardo Gesualdo uno dei latitanti più pericolosi d’Italia Bianchi Libera | Mafie insinuate nella fragilità del territorio
Dalla cattura del latitante Leonardo Gesualdo uno spaccato su un fenomeno mafioso ancora troppo poco conosciuto, quello della Società foggiana. I dettagli della cattura e l’analisi di Federica Bianchi, coreferente di Libera Puglia. Lo hanno colto nel sonno, svegliato con ogni probabilità solo dal fragore delle esplosioni che hanno preceduto l’ingresso nel covo da parte delle teste di cuoio. È finita così, all’alba di oggi, la latitanza di Leonardo Gesualdo. Trentanove anni, boss della Società foggiana, la mafia del capoluogo dauno, Gesualdo era ricercato dal 2020, ai tempi del blitz Decima bis. 🔗 Leggi su Notizie.com
In questa notizia si parla di: leonardo - gesualdo
Teste di cuoio irrompono in una palazzina a Foggia: arrestato il latitante Leonardo Gesualdo
Leonardo Gesualdo, arrestato a Foggia il latitante ricercato dal 2020. «Tra i più pericolosi»
Arrestato il latitante foggiano Leonardo Gesualdo, nella lista dei più pericolosi
È stato catturato dai Carabinieri il pericoloso latitante di mafia Leonardo Gesualdo, esponente di spicco della “Società foggiana”. Il 39enne, che aveva fatto perdere le sue tracce 5 anni fa, deve scontare una condanna a 12 anni per associazione mafiosa. Nel s - X Vai su X
Telesveva. . ANDRIA, OPERAZIONE “BALZO”: 6 PERSONE ARRESTATE PER SPACCIO DI DROGA, SI AVVALEVANO DI PUSHER MINORENNI – FOGGIA, CATTURATO DOPO 5 ANNI IL PERICOLOSO LATITANTE LEONARDO GESUALDO: SI NASCONDE - facebook.com Vai su Facebook
Foggia, arrestato il boss Leonardo Gesualdo. Ricercato dal 2020, era nella lista dei latitanti più pericolosi - Il 39enne, condannato a 12 anni per associazione mafiosa, è stato catturato all'alba dai carabinieri nel suo rifugio a Foggia ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it
Leonardo Gesualdo: chi è il latitante e volto nascosto della mafia foggiana - Condannato in primo grado a 12 anni per associazione mafiosa, Gesualdo era inserito tra i latitanti più ... Come scrive alfemminile.com