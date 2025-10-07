Dalla cattura del latitante Leonardo Gesualdo uno spaccato su un fenomeno mafioso ancora troppo poco conosciuto, quello della Società foggiana. I dettagli della cattura e l’analisi di Federica Bianchi, coreferente di Libera Puglia. Lo hanno colto nel sonno, svegliato con ogni probabilità solo dal fragore delle esplosioni che hanno preceduto l’ingresso nel covo da parte delle teste di cuoio. È finita così, all’alba di oggi, la latitanza di Leonardo Gesualdo. Trentanove anni, boss della Società foggiana, la mafia del capoluogo dauno, Gesualdo era ricercato dal 2020, ai tempi del blitz Decima bis. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Chi è Leonardo Gesualdo, uno dei latitanti più pericolosi d’Italia. Bianchi (Libera): “Mafie insinuate nella fragilità del territorio”