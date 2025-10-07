Estefania Bernal è nata il 4 dicembre 1995 a Buenos Aires (Argentina), dove è cresciuta con i suoi genitori, precisamente nel quartiere di Almagro. Predisposta già in giovane età a calcare le passerelle, la sua carriera Nel 2015 trova un trampolino di lancio nella sfilata Mar del Plata Moda Show. Soltanto un anno dopo L’anno successivo, nel 2016, ha preso parte al concorso di bellezza Miss Universo Argentina, dove ha ottenuto la vittoria. Ha, dunque, rappresentato la sua nazione a Miss Universo 2016 e ha partecipato a sfilate per diversi marchi di intimo. Dopo aver debuttato in patria come conduttrice televisiva nel programma di danza “Showmatch”m su Canal 13, ha voltato nettamente pagina volando in Italia: trasferita a Milano, è stata in breve tempo ingaggiata dall’agenzia One Shot Agency, dando il via a una serie di lavori da modella per vari marchi pubblicitari (da Guess a Yamamay). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è la bellissima Estefania Bernal, cosa nella vita e chi è il fidanzato misterioso