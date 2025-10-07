Chi è Grazia Kendi concorrente del Grande Fratello | il suo dramma raccontato in tv

Una storia difficile, raccontata con coraggio in televisione: è quella di Grazia Kendi, protagonista del Grande Fratello che, di fronte alle telecamere, ha trovato la forza di svelare un passato doloroso, segnato dagli abusi. Grazia Kendi, il racconto doloroso e coraggioso sul suo passato. La puntata del 6 ottobre del Grande Fratello è stata particolarmente complicata. Sono stati infatti affrontati temi importanti e delicati, con il racconto della storia dolorosa di Grazie Kendi. La concorrente nei giorni scorsi era stata protagonista di una serie di liti con gli altri inquilini della Casa, diventando, di fatto, una outsider. 🔗 Leggi su Dilei.it

