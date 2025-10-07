Chi attacca gli ebrei attacca tutti noi In Germania Chiese unite contro l’antisemitismo
Domenica scorsa, prima di recitare l'Angelus, il Papa è intervenuto sul dramma che vive il vicino oriente, dicendosi " addolorato per l'immane sofferenza patita dal popolo palestinese a Gaza.
Gaza, Netanyahu attacca Hamas: “Stanno facendo morire di fame gli ostaggi come i nazisti fecero con gli ebrei, sono sconvolto” - VIDEO
Gaza, Netanyahu attacca anche Australia: "Avete abbandonato ebrei e Israele", Canberra: "Non diventi più forte se lasci morire di fame bambini"
#AccaddeOggi | #6ottobre 1973 Nel giorno dello Yom Kippur per gli ebrei e in pieno Ramadan per i musulmani scoppia la guerra del Kippur, uno dei conflitti più intensi del Medio Oriente contemporaneo. Una coalizione guidata da Egitto e Siria lancia un att
SGOMENTO e ORRORE per l'attacco terroristico di oggi a Manchester: innocenti uccisi solo in quanto ebrei, nel giorno di Yom Kippur. Per loro una preghiera. Antisemitismo ed estremismo islamico vanno combattuti con la massima durezza, oggi più che mai.
Scritta antisemita compare sulla serranda di un panificio kosher a Roma: “Ebrei di me*da, bruciate tutti” - "Ebrei di me*da, bruciate tutti", questa la scritta comparsa sulla serranda di un fornaio kosher a Roma, nella zona di viale Marconi ... Riporta fanpage.it
"Ebrei di m… bruciate tutti". Scritta choc sulla serranda di un panificio kosher