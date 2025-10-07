Chi attacca gli ebrei attacca tutti noi In Germania Chiese unite contro l’antisemitismo

Ilfoglio.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica scorsa, prima di recitare l’Angelus, il Papa è intervenuto sul dramma che vive il vicino oriente, dicendosi “ addolorato per l’immane sofferenza patita dal popolo palestinese a Gaza. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

chi attacca gli ebrei attacca tutti noi in germania chiese unite contro l8217antisemitismo

© Ilfoglio.it - “Chi attacca gli ebrei attacca tutti noi”. In Germania Chiese unite contro l’antisemitismo

In questa notizia si parla di: attacca - ebrei

Gaza, Netanyahu attacca Hamas: “Stanno facendo morire di fame gli ostaggi come i nazisti fecero con gli ebrei, sono sconvolto” - VIDEO

Gaza, Netanyahu attacca anche Australia: "Avete abbandonato ebrei e Israele", Canberra: "Non diventi più forte se lasci morire di fame bambini"

attacca ebrei attacca tuttiScritta antisemita compare sulla serranda di un panificio kosher a Roma: “Ebrei di me*da, bruciate tutti” - "Ebrei di me*da, bruciate tutti", questa la scritta comparsa sulla serranda di un fornaio kosher a Roma, nella zona di viale Marconi ... Riporta fanpage.it

attacca ebrei attacca tutti“Ebrei di m… bruciate tutti”. Scritta choc sulla serranda di un panificio kosher - bruciate tutti" è la scritta trovata stamattina all'apertura sulla serranda di un panificio kosher a Roma. Da quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Attacca Ebrei Attacca Tutti