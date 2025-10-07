Che scuola scelgo? A Montevarchi un incontro per il percorso di orientamento degli studenti

“Che scuola scelgo?” è un incontro della durata di due ore, rivolto alle famiglie degli studenti e delle studentesse delle classi terze della scuola secondaria di primo grado della Regione Toscana, con l'obiettivo di condividere l'importanza di un consapevole percorso di orientamento alla scelta. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

