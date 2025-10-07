Che scuola scelgo? A Montevarchi un incontro per il percorso di orientamento degli studenti
“Che scuola scelgo?” è un incontro della durata di due ore, rivolto alle famiglie degli studenti e delle studentesse delle classi terze della scuola secondaria di primo grado della Regione Toscana, con l'obiettivo di condividere l'importanza di un consapevole percorso di orientamento alla scelta. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
In questa notizia si parla di: scuola - scelgo
"Che scuola scelgo?" Sabato 11 ottobre 2025 dalle 17:30 alle 19:30 presso l'I.S.I.S. Varchi. "Che scuola scelgo?" è un incontro della durata di 2 ore, rivolto alle famiglie degli studenti e delle studentesse delle classi terze della scuola secondaria di primo grado - facebook.com Vai su Facebook
Montepulciano, “Che scuola scelgo?”, incontro di orientamento per famiglie e studenti delle terze medie https://gazzettadisiena.it/montepulciano-che-scuola-scelgo-incontro-di-orientamento-per-famiglie-e-studenti-delle-terze-medie/… - X Vai su X
Montepulciano, “Che scuola scelgo?”: incontro di orientamento scolastico - La scelta della scuola superiore rappresenta un passaggio fondamentale non solo per il futuro formativo, ma anche per la crescita Giovedì 9 ottobre alle 18 presso il Palazzo del Capitan ... Segnala ilcittadinoonline.it