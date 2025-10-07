Chat Control | con la scusa della pedofilia l’Ue si prepara a spiare la corrispondenza di tutti
Il prossimo 14 ottobre rappresenta una data cruciale per il futuro della privacy in Europa. Quel giorno, il Consiglio dell’Unione Europea voterà la proposta di regolamento Csar ( Child Sexual Abuse Regulation ), ribattezzata dai suoi critici “Chat Control”. La proposta legislativa, infatti, rappresenta un pericolo senza precedenti per la privacy digitale e la sicurezza delle comunicazioni. Come osserva l’Electronic Frontier Foundation (EFF), organizzazione no-profit fondata nel 1990 negli Stati Uniti con l’obiettivo di difendere i diritti digitali, la libertà di espressione e la privacy online, una delle tante realtà che si oppone a quest’iniziativa, Chat Control obbligherebbe i fornitori di servizi, inclusi quelli che utilizzano la crittografia end-to-end, a scansionare tutte le comunicazioni e i file sui dispositivi degli utenti per individuare “materiale abusivo” attraverso una tecnica chiamata client-side scanning. 🔗 Leggi su It.insideover.com
