Charlotte Casiraghi seduzione pura | jeans e giacca in pelle rossa alla Paris Fashion Week
Charlotte Casiraghi in jeans grigi e chiodo in pelle rosso scuro non ha bisogno d’altro per attrarre l’attenzione di tutti alla sfilata di Chanel durante la Paris Fashion Week. La figlia di Carolina di Monaco sfoggia un look rock e aggressivo e sbaraglia la concorrenza. Nessuna come lei. Charlotte Casiraghi, lezione di stile rock alla sfilata di Chanel. Non poteva mancare Charlotte Casiraghi al Grand Palais per la sfilata di Chanel dove è stata presentata la collezione primaveraestate 2026. Non poteva non esserci perché lei è il volto della Maison da anni. Charlotte incarna lo stile e la filosofia di Chanel alla perfezione, sia quando indossa i più preziosi abiti da sera o i classici tailleur bouclé, sia quando si presenta con un semplice paio di jeans, come in questo caso. 🔗 Leggi su Dilei.it
In questa notizia si parla di: charlotte - casiraghi
AFFASCINANTI DA CHANEL!! Che parata di star per il debutto di @matthieu_blazy da @chanelofficial ! Nicole Kidman, Penelope Cruz, Charlotte Casiraghi, Naomi, Ayo Edebiri, Eva Herzigova, Vanessa Paradis ed Étienne Daho, Marion Cotillard, Rosie Hunti - facebook.com Vai su Facebook
