Charlotte Casiraghi bellezza grunge | il beauty look alla sfilata di Chanel

Nel front row di Chanel, che lunedì 6 ottobre ha chiuso la Paris Fashion Week, Charlotte Casiraghi non è passata inosservata, con un beauty look stile grunge ma decisamente più raffinato rispetto al trend delle origini, che negli Anni 80 e 90, quando si è affermato, veicolava l’idea di una maggiore trascuratezza rispetto a oggi. Charlotte Casiraghi, lo stile clean grunge sfoggiato da Chanel. La definizione più calzante per il look di Charlotte Casiraghi, in questa occasione, è senz’altro clean grunge, ossia un grunge in qualche modo «ripulito» della sua trascuratezza (grunge significa proprio sporcizia) a vantaggio di uno stile informale ma non per questo poco curato. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Charlotte Casiraghi, bellezza grunge: il beauty look alla sfilata di Chanel

