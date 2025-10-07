Charlie Hunnam pentito per aver accettato Monster 3
la sfida di interpretare ed gein in monster 3: il racconto di charlie hunnam. Nel corso della sua carriera, Charlie Hunnam ha affrontato numerosi ruoli complessi, ma quello di Ed Gein nella terza stagione di Monster: La storia di Ed Gein, serie originale Netflix, ha rappresentato una delle esperienze più intense e difficili. L’attore britannico ha condiviso con sincerità le emozioni e le paure vissute durante la preparazione a questo ruolo. le difficoltà iniziali e i timori di hunna?. Dopo aver accettato l’incarico, Hunnam si è trovato immerso in un momento di forte crisi interiore. Ha raccontato che, non essendo appassionato del genere horror, la scelta gli sembrava “ strana e istintiva ”. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
