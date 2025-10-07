La fisicità, la responsabilità, il giudizio e poi il potere pericoloso delle immagini. Movieplayer ha incontrato l'attore, strepitoso protagonista della serie Netflix Monster. E dice: "Ciò che è lasciato all'immaginazione fa più paura di ciò che mostriamo". "È stato un processo lento, ho cercato di capire Ed, studiando le carte e le analisi cliniche. Ma tutto tornava alla domanda essenziale: perché ha fatto quello che ha fatto". Senza dubbio, per Charlie Hunnam, quello di Ed Gein è il ruolo della vita (almeno fino ad ora, ça va sans dire). Che fosse bravo non era certo un mistero, ma che fosse così bravo, beh, potrebbe essere una sorpresa. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Charlie Hunnam e la voce di un mostro: "Ed Gein fa paura perché umano"