La situazione è sempre più critica in Ferrari. Si sperava, di ritorno dalla pausa estiva, che la scuderia di Maranello mostrasse dei segnali confortanti nelle tappe del Mondiale 2025 di F1. I riscontri non sono stati all’altezza della situazione e a Singapore un’altra prestazione anonima, certificata dal sesto e ottavo posto di Charles Leclerc e di Lewis Hamilton, con quest’ultimo penalizzato per essere rimasto “senza freni” negli ultimi giri della gara a Marina Bay. Risultati deludenti, descritti poi dalle parole di Leclerc riportate da Autosport: “ Dall’ottavo giro, in pratica, si è trattato solo di gestire i freni. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Charles Leclerc contraddice Vasseur: “Io ed Hamilton siamo passeggeri della nostra macchina”

