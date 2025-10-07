Chargers Posiziona il debuttante che corre indietro Hampton in Ferenti Reserve

2025-10-06 23:06:00 Ecco quanto riportato poco fa: I caricabatterie di Los Angeles hanno messo il debuttante in corsa Omarion Hampton in riserva ferita, mettendo in discussione la scelta del primo turno per almeno quattro partite. Hampton ha subito un infortunio alla caviglia mentre i caricabatterie hanno subito una perdita di casa di 27-10 contro i comandanti di Washington domenica, un risultato che li ha lasciati al 3-2. L’allenatore Jim Harbaugh ha annunciato che Hampton sarebbe andato all’IR lunedì. Tuttavia, non ha confermato per quanto tempo l’ex clandestino della Carolina del Nord, che è stato visto in uno stivale a piedi dopo la partita, avrebbe dovuto riprendersi. 🔗 Leggi su Justcalcio.com