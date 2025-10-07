Chanel e Cristian Totti si allenano insieme in palestra

“Chanel e Cristian…”. Momento no per i figli di Francesco Totti e Ilary Blasi

Francesco Totti, compleanno amaro: la decisione dei figli Cristian e Chanel fa discutere

Totti, compleanno a Londra con Noemi Bocchi ma senza Chanel e Cristian

In occasione dei festeggiamenti per il compleanno di Francesco Totti, mancano i figli maggiori Chanel e Cristian. A Londra con la coppia ci sono solo i figli di Noemi Bocchi: il silenzio è assordante anche sui social, infatti nessuno dei due ha fatto gli auguri pub

Francesco Totti compie 49 anni: viaggio con Noemi Bocchi, silenzio dei figli Cristian e Chanel

Totti festeggia il compleanno a Londra con Noemi Bocchi: i figli Chanel e Cristian assenti - Francesco Totti festeggia i suoi 49 anni a Londra con la compagna Noemi Bocchi e i figli di lei: Chanel e Cristian grandi assenti.

Chi è Chanel Totti? Biografia, età, altezza e peso, tatuaggi, genitori, fidanzato, Instagram e vita privata - Chanel Totti (nata il 13 maggio 2007 a Roma) è una giovane tiktoker e influencer italiana, nota soprattutto per essere la figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi, una delle ex coppie più famose del pa ...