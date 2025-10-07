La riviera torna gradualmente alla normalità dopo la mareggiata che domenica mattina ha allagato tutta la spiaggia e i lungomare, per la concomitanza di alta marea (il livello è stato di 1 metro e 24 centimetri sopra il medio mare), e le raffiche di vento di bora che hanno superato gli 80 chilometri orari. Le condizioni meteo erano in netto miglioramento già nel pomeriggio della stessa domenica, tuttavia in alcune zone l’acqua stagnava, come ai Giardini al Mare, nel centro di Cesenatico, dove sono state attivate due grosse motopompe, una di fronte allo stabilimento Crash Landing (è l’ex Bagno Claudia), con l’ausilio di Hera, e l’altra di fronte al Bagno Faustina, grazie all’intervento dei Vigili del fuoco volontari di Cesenatico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Cesenatico fa la conta dei danni. Erosi migliaia di metri cubi di sabbia