Cesare verso Gaza tre giorni da incubo dopo il blocco della Flotilla | Legati e bendati dalla polizia

Pisa, 7 ottobre 2025 – “Mi sto riprendendo”. Cesare non nasconde che le 72 ore passate nelle mani israeliane, dall’intercettazione della nave ‘Otaria’ da parte dei reparti della Marina militare alla detenzione nella prigione di massima sicurezza di Ketziot, l’abbiano “provato fisicamente e psicologicamente”. Cesare Tofani, 71enne di Lari, skipper in pensione, impegnato da anni nelle missioni umanitarie nel Mediterraneo, è atterrato domenica scorsa a Fiumicino insieme ai primi 18 attivisti italiani della Global Sumud Flotilla rilasciati da Tel Aviv. Cesare, con la kefiah stretta al collo, è stato accolto dalle braccia rassicuranti della moglie Ilse e dei suoi tre figli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

