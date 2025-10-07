Cervo finisce nel canale Lo salvano i vigili del fuoco
Sempre in prima linea i vigili del fuoco nelle operazioni di salvataggio anche degli animali che capita si mettano nei guai. Non solo gatti e cani, ma anche esemplari di fauna selvatica che vivono nei boschi talvolta vengono a trovarsi in situazioni complicate che solo l’intervento dei vigili del fuoco riesce a risolvere. La conferma da quanto accaduto ieri mattina a Vizzola Ticino: in pericolo c’era un cervo caduto nel canale, bloccato contro le griglie. Sul posto sono arrivati la squadra del distaccamento di Somma Lombardo e gli specialisti Sfa (Soccorso Fluviale Alluvionale) dal comando di Varese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
