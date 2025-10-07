Cervia si rimette in piedi Ma il lavoro è tanto | da rifare pavimenti e impianti elettrici

Dopo la violenta mareggiata che ha colpito il litorale cervese domenica mattina, causata dalla concomitanza tra un robusto vento di bora e un’alta marea particolarmente significativa, la comunità locale si è immediatamente mobilitata per affrontare le conseguenze e ripristinare la normalità. Il Centro Operativo Comunale (Coc) è stato prontamente attivato, con il compito di monitorare l’evoluzione della situazione e coordinare tutti gli interventi di emergenza necessari per limitare i danni e garantire la sicurezza dei cittadini e delle attività economiche presenti lungo la costa. La mareggiata ha causato ingressioni marine particolarmente rilevanti nei punti storicamente più fragili e soggetti a erosione: Milano Marittima nord, la zona del canalino di Milano Marittima, le aree adiacenti al porto e diversi stabilimenti balneari, alcuni dei quali hanno subìto danni materiali e disagi operativi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

