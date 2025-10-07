Certificazioni Fimi dischi di platino per Pinguini Tattici Nucleari Fabri Fibra Olly Alfa

Nella settimana appena conclusasi, i dischi di platino si sono concentrati sul panorama nostrano con nuovi riconoscimenti per Pinguini Tattici Nucleari, Fabri Fibra, Olly ed Alfa. Fuori Dall'Hype dei Pinguini Tattici Nucleari arriva a quota sei dischi di platino: pubblicato nel 2019, l'album contiene dieci tracce tra le quali la titletrack e Verdura. Con la release l'anno successivo della riedizione Fuori Dall'Hype – Ringo Starr, il quarto lavoro in studio della band bergamasca conquistava la seconda posizione della Classifica Fimi, trascinata dalla super hit Ringo Starr presentata al 70esimo Festival di Sanremo, che li ha consacrati al grande pubblico.

In questa notizia si parla di: certificazioni - fimi

