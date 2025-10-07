Certe notti in teatro con i 77 giri Ligabue experience
?? SABATO 25 OTTOBRE ??CERTE NOTTI "in Teatro", 30 anni in una notte, il primo concerto in teatro dei 77 GIRI LIGABUE EXPERIENCE, band tra le più amate e seguite a Palermo, organizzato da EMMEVI EVENTI al Teatro Auditorium Marcello Puglisi - Piazza San Marino angolo viale Francia.I Tagliandi sono. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: certe - notti
Certe notti è impossibile dormire: "Turisti molesti in strada fino a tardi. Pochi controlli, nessuno ci ascolta"
Ligabue, sold out alla Reggia di Caserta: il 6 settembre la seconda tappa de “La notte di Certe Notti”
Luciano Ligabue, alla Reggia di Caserta inizia la grande festa de “La Notte di Certe Notti”
Un mese fa nella splendida cornice della Reggia di Caserta, si è tenuta LA NOTTE DI CERTE NOTTI, e per la prima volta, la grande festa di Campovolo è scesa al sud! Abbiamo realizzato uno speciale per ripercorrere tutto il percorso fino a quella serata: dall’ - facebook.com Vai su Facebook
#R101News: #Ligabue porta "La notte di Certe Notti" anche a Torino - X Vai su X
Ligabue, "Certe notti" all'Opera - La sua, di banda, sabato passerà per Roma, in una location atipica per una rockstar: il Teatro dell’Opera. Come scrive ilmessaggero.it