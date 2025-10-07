Certaldo | è morto Alfiero Ciampolini ex sindaco comunista Poi assessore in Provincia Sempre al servizio dei cittadini

Lutto nell'Empolese Valdelsa per la scomparsa di Alfiero Ciampolini, ex sindaco comunista di Certaldo dal 1975 al 1985, assessore provinciale e poi direttore dell'Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa dalla sua fondazione nel 1999 al 2014, quando andò in pensione. Successivamente è stato attivo nel volontariato, come presidente dell'associazione Polis L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Politica in lutto, è morto Alfiero Ciampolini. Fu sindaco di Certaldo dal 1975 al 1985

certaldo 232 morto alfieroMuore Alfiero Ciampolini: ex sindaco di Certaldo, assessore provinciale e per 15 anni alla guida dell'Unione dei Comuni - È morto all'età di 74 anni Alfiero Ciampolini, ex sindaco di Certaldo dal 1975 al 1985 e assessore provinciale fino al 1999, direttore dell’Unione del ... Riporta gonews.it

certaldo 232 morto alfieroPolitica in lutto, &#232; morto Alfiero Ciampolini. Fu sindaco di Certaldo dal 1975 al 1985 - Era stato anche assessore provinciale e poi direttore dell’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa dal 1999, anno della sua fondazione, fino al 2014, quando andò in pensione ... Secondo msn.com

