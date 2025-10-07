Certaldo | è morto Alfiero Ciampolini ex sindaco comunista Poi assessore in Provincia Sempre al servizio dei cittadini

Lutto nell'Empolese Valdelsa per la scomparsa di Alfiero Ciampolini, ex sindaco comunista di Certaldo dal 1975 al 1985, assessore provinciale e poi direttore dell'Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa dalla sua fondazione nel 1999 al 2014, quando andò in pensione. Successivamente è stato attivo nel volontariato, come presidente dell'associazione Polis L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Certaldo: è morto Alfiero Ciampolini, ex sindaco comunista. Poi assessore in Provincia. Sempre al servizio dei cittadini

