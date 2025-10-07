Cerreto di Spoleto | l’11 e 12 ottobre torna il Festival delle Acque

Si è svolta oggi presso il Palazzo della Provincia di Perugia la presentazione ufficiale del Festival delle Acque, l’evento che torna a Cerreto di Spoleto l’11 e il 12 ottobre, promosso dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con Legambiente Umbria. Al centro della manifestazione ci sarà l’ acqua, intesa come valore e risorsa fondamentale, con iniziative dedicate alla sua tutela e alla valorizzazione del territorio. Novità di quest’anno sarà il “Nera Fly Fishing Show”, un appuntamento interamente dedicato alla pesca a mosca, alla salvaguardia degli ecosistemi acquatici e alla promozione del patrimonio naturale locale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

