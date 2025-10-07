C’era una volta il tram da Intra a Omegna

Per più di tre decenni, dal 1910 al 1946, era possibile raggiungere il lago d’Orta dal lago Maggiore viaggiando comodamente in tram. Questo grazie alla tramvia Intra-Omegna, linea a scartamento normale che copriva il tragitto di venti chilometri con nove fermate ed era gestita dalla Savte, la “Società Anonima Verbano per la Trazione Elettrica”. Il . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - C’era una volta il tram da Intra a Omegna

In questa notizia si parla di: volta - tram

