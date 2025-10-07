Centrodestra | verso la fumata bianca fermento per le liste irpine
Tempo di lettura: 3 minuti Nelle ore in cui si aspetta la fumata la fumata bianca definitiva per la candidatura a Governatore della Regione Campania del viceministro degli Esteri, Edmondo Cirielli, a capo della coalizione di centrodestra che sfiderà il campo largo guidato da Roberto Fico, negli ambienti politici irpini il fermento è già alto per la chiusura delle liste. In provincia di Avellino il centrodestra accelera i preparativi per le Regionali in Campania con la consapevolezza che la partita può essere vinta, dopo il magro risultato di cinque anni fa quando il territorio non riuscì ad eleggere nemmeno un rappresentante di centrodestra in Consiglio regionale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Centrodestra all’ultima curva - Era atteso per ieri, dopo il trionfo del centrodestra in Calabria, l’annuncio ufficiale della candidatura di Edmondo Cirielli alla presidenza della Regione Campania. Si legge su ilroma.net
Cirielli candidato, oggi la fumata bianca - Salvo sorprese della ultima ora, la Campania scioglie il nodo: sarà il viceministro degli Esteri a sfidare Fico ... Scrive ilroma.net