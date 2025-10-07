Centrodestra la guerra silenziosa tra Salvini e Tajani che può far crollare il governo

Nel panorama politico italiano, la coalizione di centrodestra, guidata da Giorgia Meloni, presenta una struttura di potere unica e, per certi versi, precaria. Il successo elettorale che l’ha portata alla guida del Paese si fonda su un triangolo di forze – Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia – i cui vertici, pur formalmente allineati, mantengono traiettorie individuali e ambizioni di leadership che sfidano la nozione tradizionale di ‘braccio destro’ monolitico. L’interrogativo su chi tra Matteo Salvini e Antonio Tajani ricopra questo ruolo non è una mera speculazione giornalistica, ma la chiave di volta per comprendere le dinamiche interne e la potenziale fragilità della maggioranza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

