Centrodestra alle Regionali Fratelli d' Italia candida Cirielli a governatore | ok della Lega Forza Italia apre

Fratelli d’Italia ha ufficializzato la candidatura di Edmondo Cirielli alla presidenza della Regione Campania per le elezioni del 23 novembre. L'attuale viceministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale contenderà al favoritissimo Roberto Fico (M5s, in coalizione col Pd) il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Regionali, veti e trattative: la cena dei vertici dei leader di centrodestra non scioglie i nodi. Fissato un altro incontro

Centrodestra, accordo rinviato per le regionali

Elezioni regionali | M5s 'diviso' sull'alleanza col Pd, Giani: "Spero in un'apertura". E dal centrodestra: "Tira e molla stucchevole"

Elezioni Regionali Campania, Fratelli d’Italia ufficializza la candidatura a presidente di Cirielli - “Il candidato che Fratelli d’Italia sosterrà per la presidenza della Regione Campania è il viceministro agli Esteri Edmondo Cirielli. Si legge su strettoweb.com

Elezioni regionali 2025. Santangelo si candida con Fratelli d'Italia e 'inguaia' i meloniani - La notizia, trapelata già da qualche ora, è stata confermata da più fonti politiche regionali e di partito: Santangelo ha ormai avviato, di fatto, la sua campagna elettorale nel segno di Giorgia ... Secondo casertanews.it